Tras el hecho de violencia, habló el presidente de Automoto: “Hay denuncia penal contra el agresor”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Como debe ser, el club Automoto de Tornquist tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado oficial que difundió en sus redes sociales, repudió el acto de violencia y pidió “que se haga justicia” con el agresor que, tras arrojar un proyectil que impactó en uno de los árbitros asistentes, provocó la suspensión del encuentro entre el azulgrana y Boca de Coronel Suárez, por la última fecha de la fase regular del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol.

El lamentable incidente se produjo el domingo, en el estadio del conjunto serrano y el hincha, identificado con la entidad local, fue detenido por personal de la policía que formó parte del operativo se seguridad de dicho cotejo.

Después de romper el silencio en una nota con el programa radial La Mirada Informativa de la ciudad suarense, el presidente de Automoto, Gabriel Artola, quien dio a conocer como avanzará el club en los caminos hacia el Tribunal de Penas liguista y la justicia, compartió algunos conceptos con La Nueva.

“El hecho se produjo cuando terminaba el primer tiempo y la terna arbitral se encaminaba hacia zona de vestuarios. En ese momento, uno de los líneas cayó al piso producto del impacto de un objeto contundente que, minutos después, comprobamos que fue un encendedor”, puso en consideración el titular de la institución tornquistense, con mucha bronca e impotencia porque, en lo deportivo, ese partido no definía nada para el futuro de ambos elencos.

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“Por suerte el referí asistente no tuvo lesiones constatadas, se reincorporó inmediatamente y se retiró del estadio junto a sus compañeros y bajo una estricta custodia policial", argumentó Artola.

“Demás está decir que repudiamos los hechos tanto cuando nos afectan como cuando parten de alguien de nuestro club. Por eso, Automoto se va a presentar ante la Justicia denunciando a esta persona. Como dirigentes no tenemos la herramienta para prohibirle la entrada a nadie, y menos cuando entran sin pagar. La Ley del Deporte es la única herramienta que tenemos los clubes para protegernos de esta gente", amplió con conocimiento de la causa.

“Esta persona ni siquiera ingresó por la entrada formal del estadio, lo hizo clandestinamente saltando un paredón desde un campo lindero. En ninguna cancha de la zona hay requisa individual. Hacemos todos los controles que están a nuestro alcance, pero cuando entran de esa manera se hace muy difícil", explicó.

“En un pueblo de 9.000 o 10.000 habitantes nos conocemos todos y sabemos de quién se trata, y es por eso que la policía lo identificó rápidamente. Esta persona no estaba en sus cabales. Hay otros grandes flagelos que tenemos, como el consumo de distintas sustancias, que son la base del problema de este tipo de desubicados", adujo sobre el estado del agresor.

"Por lo que hablé con el presidente de la Liga, el partido no se va a reanudar porque el tiempo restante no cambia nada en la clasificación de ninguno de los dos. Ya está en la Liga el informe al Tribunal de Disciplina y Automoto presentará su descargo junto con el informe policial. Lamentablemente el club va a sufrir las consecuencias: calculo que habrá algún tipo de sanción económica y veremos qué pasa con la cancha", reflexionó.

Antes del cierre, Artola remarcó la importancia de no acostumbrarse a naturalizar estos hechos en el fútbol del interior, lamentando que conductas violentas y adicciones ajenas al deporte terminen afectando el trabajo institucional y a los verdaderos hinchas que acompañan cada fin de semana.

Por su parte, la dirigencia de Automoto aguarda las actuaciones del Tribunal de Disciplina de la Liga Regional, mientras avanza en la causa penal contra el agresor ya identificado por las fuerzas de seguridad

A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su preocupación por lo sucedido y remarcó que este tipo de episodios no deben naturalizarse dentro del fútbol regional.

Además, convocó a sus simpatizantes a reflexionar y tomar conciencia sobre las consecuencias de estas conductas, que afectan tanto la imagen institucional como el desarrollo deportivo del club.