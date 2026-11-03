Olimpo, agradecido con la llegada del Papa: “El parate nos viene bien para descansar y liberar la mente”

Le tocó saltar a la cancha en el momento más álgido del campeonato, pero con él en el arco Olimpo no recibió goles en dos partidos y medio, mientras avanza a paso firme en la Reválida del Federal A camino al segundo ascenso a la Primera Nacional.

En el mundo aurinegro se multiplican las críticas hacia el rendimiento general y colectivo del equipo, pero más allá de la preocupación, el hincha debe valorar que el barco dirigido técnicamente por Carlos Mungo arribó a cuartos de final y que en instancias tan decisivas como estas, donde si perdés en el ida y vuelta te despedís hasta el año que viene, es más importante ganar que jugar bien.

“Sabemos que estamos en deuda con nuestro desempeño, que por ahí no somos vistosos cada vez que tenemos la pelota en nuestro poder, pero defensivamente estamos sólidos y confiados, no nos convierten goles y clasificamos frente a Gimnasia (de Concepción del Uruguay) empatando allá y ganando acá; en definitiva lo más importante”, resaltó el arquero Cristian Geist en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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“Es más, en el partido del sábado esperamos a que Gimnasia salga porque estaba obligado a vencernos, pero esperó muy atrás con una línea de cinco defensores y no encontramos los espacios que supuestamente ellos iban a dejar si se adelantaba en el terreno. Eso no sucedió, pudimos manejar el trámite y nunca me patearon al arco”, indicó el golero santefesino de 27 años y 1,93 de altura.

En la fase clasificatoria disputó un solo encuentro, ante Germinal en Rawson, donde también pudo mantener la valla invicta tras el 1-0 olimpiense.

“No tuve más participación hasta el segundo tiempo frente a San Martín de Formosa”, amplió el cuidapalos surgido en Atlético Rafaela, que después de esos 45 minutos finales ante el “Santo” por 16 avos de final, también cerró su marco en la serie de octavos frente al “Lobo” entrerriano: 0-0 y 1-0.

Debido a la visita del Papa León XIV a nuestro país, la policía de la provincia se encuentra comprometida al amplio operativo de seguridad y por ese motivo este fin de semana no habrá actividad futbolística local (Liga del Sur) ni Federal en suelo bonaerense, por lo que el doble cruce entre Kimberley y Olimpo –tal como acordaron los presidente de ambos clubes-- se disputará el jueves 12 de este mes (en Mar del Plata) y el martes 17 (en el Carminatti).

“No viene bien el parate para descansar la mente y liberar tensiones, viajamos más de 5.000 kilómetros en una semana (Formosa y Entre Ríos) y necesitamos recuperarnos al cien por ciento para enfocarnos en lo que vendrá”, prolongó el 1 que en ciclo anterior fue figura en Atenas de Río Cuarto (27 cotejos) después de haber sumado experiencia en las tres categorías principales del fútbol uruguayo.

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