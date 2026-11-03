Investigan la muerte del jugador del Tenerife: qué podría pasar judicialmente con el arquero del Andorra

La Justicia española y los tribunales de Canarias investigan al arquero del Andorra, Jesús Owono, por un presunto homicidio imprudente leve tras el choque fatal con el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un brutal rodillazo durante un partido de la Segunda División.

La Policía Nacional abrió diligencias de oficio, un procedimiento obligatorio ante cualquier muerte por causas no naturales, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque aclaró que esta medida inicial no constituye una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.

El artículo 142 del Código Penal español prevé penas de uno a cuatro años de cárcel para el homicidio por imprudencia grave, mientras que los casos de imprudencia menos grave se castigan con multas de tres a dieciocho meses.

Especialistas jurídicos y medios locales advierten la complejidad de determinar responsabilidades penales debido a la ausencia de antecedentes en España sobre futbolistas procesados por acciones fortuitas en deportes de contacto, donde resulta clave establecer si existió una conducta imprudente jurídicamente relevante y si el desenlace trágico pudo preverse y evitarse.

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En el ámbito reglamentario, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de cuatro a doce partidos para acciones violentas que ocasionen lesiones graves, por lo que el arquero podría recibir el castigo máximo de doce encuentros debido a la gravedad de las consecuencias, si bien la sanción dependerá de los organismos competentes y no opera de forma automática por el fallecimiento del rival.

La abogada especialista en derecho deportivo Mariana Galván explicó que el caso se divide en tres carriles —deportivo, penal y laboral— y destacó que la autopsia será determinante para definir lo ocurrido, ya que el hecho de que la pelota estuviera en juego favorece al arquero en la evaluación de la culpa, aunque igualmente deberá comparecer ante los tribunales para dar explicaciones.

Asimismo, Galván consideró que este suceso inédito debe servir para que la IFAB revise y endurezca las normativas de protección a los futbolistas en jugadas de alto riesgo.

Por su parte, el impacto emocional sobre Jesús Owono fue profundo, por lo que desde el club andorrano remarcaron que el jugador jamás tuvo intenciones de lastimar a su adversario y que siguió de cerca la evolución del delantero mientras permanecía en terapia intensiva.

Tras confirmarse el deceso, Owono decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales ante la hostilidad y los insultos recibidos de parte de algunos hinchas, y tiene la intención de contactar en privado a los seres queridos de la víctima para expresarles sus condolencias en el momento oportuno.

Agencia NA