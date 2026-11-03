El mensaje de Messi tras el fallecimiento del jugador de CD Tenerife: "No hay palabras..."

Lionel Messi le dedicó un mensaje a Jesús de Miguel Alameda, el jugador español de 30 años que falleció hoy tras un duro golpe ante el arquero rival, durante un partido CD Tenerife en la Segunda División de España.

El rosarino subió una historia en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje: "No hay palabras...".

Y agregó: "Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos".

"Que en paz descanse", cerró Lío, compartiendo la publicación de despedida del club.