Los resultados que necesitan los que pelean por el título de Campeón de Liga: Boca, Argentinos y Central

El título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual, se definirá este fin de semana y hay solo tres que siguen en carrera: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Tanto Boca como Argentinos Juniors lideran con 60 puntos cada uno, aunque el "Xeneize" tiene una gran ventaja por contar con mejor diferencia de gol. Rosario Central, por su parte, ocupa la tercera posición y necesita que ninguno de los otros dos equipos gane en la última fecha.

En su encuentro correspondiente a la decimosexta fecha, Boca recibirá a Defensa y Justicia en "La Bombonera", mientras que Argentinos Juniors jugará en su estadio contra Huracán y Rosario Central hará lo propio contra el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Qué necesita cada equipo para consagrarse como Campeón de Liga

Boca es campeón si:

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-Le gana a Defensa y Justicia y Argentinos Juniors no derrota a Huracán por más de 10 goles que ellos a los de Florencio Varela.

-Le gana a Defensa y Justicia y ni Argentinos Juniors ni Rosario Central suman de a tres.

-Empata contra Defensa y Justicia, pero Argentinos Juniors y Rosario Central no ganan.

-Pierde contra Defensa y Justicia, pero Argentinos Juniors pierde y Rosario Central no gana.

Argentinos Juniors es campeón si:

-Le gana a Huracán y Boca no derrota a Defensa y Justicia.

-Le gana por 11 goles a Huracán y Boca por solo uno a Defensa y Justicia.

-Empata con Huracán, Boca pierde y Rosario Central también.

-Pierde por un gol contra Huracán, Rosario Central pierde y Boca pierde por más de 10 goles contra Defensa y Justicia.

Rosario Central es campeón si:

-Le gana a Estudiantes de Río Cuarto y ni Boca ni Argentinos Juniors suman de a tres.

-Empata con Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos pierde y Boca cae por más de siete goles.