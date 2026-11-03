Federal Amateur: Huracán jugará el domingo en General Pico

Huracán de Ingeniero White será el único equipo de la Liga del Sur que jugará este fin de semana. El Globo se presentará el domingo en General Pico ante Ferro, en el marco del cotejo de ida por una de las semifinales de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El partido se disputará a las 20, en el Coloso de Barrio Talleres.

El conjunto que conduce Mauro Brunelli viene de eliminar a Santa Rita de Piedritas --ganó 3 a 0 en Bahía y perdió 2 a 0 como visitante-- y tendrá un duro escollo.

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Por su parte, Ferro dejó en el camino a All Boys de Trenel tras ganar los dos cotejos 1 a 0.

En la otra llave, chocarán Racing de Olavarría-Deportivo Norte.