Dolor en el fútbol: murió Jesús de Miguel Alameda, el jugador del Tenerife que chocó contra el arquero rival

Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife, falleció este martes luego de un sufrir un paro cardíaco tras un choque con el arquero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División de España.

“Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda. No hay ⁠palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue ‌este sentimiento repleto de tristeza”, publcó la institución tras conocerse la triste noticia.

La jugada que tuvo un desenlace fatal se dio cuando el golero ecuatoriano Owono salió casi hasta mitad de cancha a cortar un envío largo, chocando con Alameda.

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El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el impacto, aunque pudo ser reanimado. Tras la suspensión del juego y la expulsión del arquero, los médicos atendieron a Jesús en el terreno de juego previo a ser trasladado en ambulancia y quedar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

Tras conocerse el triste final, deportistas de todo el mundo dieron sus condolencias a familiares, amigos y todo el CD Tenerife, deseándole un descanso en Paz a Jesús de Miguel Alameda.

Entre ellos, algunos de los primeros en pronunciarse fueron Nicolás Paz (hijo del bahiense Pablo Paz y nacido en Canarias, Tenerife) y el bahiense Nicolás Richotti (exjugador del Iberostar Tenerife y de un gran conexión con e lugar).