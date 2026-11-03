Etapa de definiciones: las fechas confirmadas y lo que resta resolver

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Disputada anoche la última fecha de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, ya están las cuatro categorías (más Plata, Bronce y el Oro Femenino) en etapa de definiciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A medida que se van conociendo los resultados, desde la Asociación Bahiense van analizando el calendario y diagramando el cronograma de partidos.

En tal sentido, hoy es un día en blanco y para tomar algunas decisiones respecto del calendario.

Este es el detalle para los próximos días:

Hoy

Femenino Oro: reunión en la ABB para definir la cancha y días de juego de la final Bahiense del Norte-9 de Julio.

LBB Oro: la ABB decidirá la fecha de inicio correspondiente a la serie permanencia -al mejor de cinco- entre Barrio Hospital e Independiente.

Miércoles 4

LBB Plata: Sportivo-San Lorenzo y 9 de Julio-Altense (juegos 2 semifinales).

LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos-Pellegrini, en Estudiantes (juego 2 final).

Jueves 5

Liga Argentina: Villa Mitre-Deportivo Norte.

LBB Oro: play-in 7º) Liniers-8º) L.N. Alem y 9º) Olimpo-10º) Estudiantes.

Viernes 6

Este día quedará en blanco, debido a que los árbitros celebran por la noche el 40º Aniversario del Colegio.

Sábado 7

LBB Plata: en principio se evaluó disputar el cuarto partido de la serie por la permanencia Espora-La Falda, aunque se trasladaría al viernes 13.

Domingo 8

LBB Plata: terceros partidos semifinales (de ser necesario) San Lorenzo-Sportivo y Altense-9 de Julio.

LBB Bronce: tercer partido final Pellegrini-Caza y Pesca (a confirmar).

En caso de que Altense mañana miércoles gane el segundo juego de la serie ante 9 de Julio por LBB Plata, el tercero lo disputarán el domingo en el Armando Traini, por lo tanto, en ese caso, el tercero Pellegrini-Caza y Pesca se adelantaría para el sábado, también en el Traini.