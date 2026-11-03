Colapinto va por la recuperación: el cronograma y horarios del GP de Brasil de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.

Colapinto viene de recibir un muy duro golpe el domingo pasado en el Gran Premio de México, ya que luego de protagonizar una gran actuación en la carrera para finalizar séptimo, se quedó con las manos vacías tras recibir una penalización que lo hizo caer hasta el decimoquinto lugar.

Es por esto que el argentino irá por la recuperación en Brasil, para así cortar con la sequía de cinco fechas seguidas sin sumar puntos (en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México).

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La actividad en el GP de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12:30 y las 16, respectivamente.

A su vez, el sábado será clave porque los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación iniciará a las 15.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 en caso de que no haya inconvenientes por cuestiones climáticas.

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, donde todavía no consiguió sumar puntos pese a haber confesado que es su fecha favorita en el calendario.

Para agendar

El cronograma y horarios del GP de Brasil:

Viernes 6/11

Práctica libre 1 a las 12:30.

Práctica libre 2 a las 16.

Sábado 7/11

Práctica libre 3 a las 11:30.

Clasificación a las 15.

Domingo 8/11

Carrera a las 14.