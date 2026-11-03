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Isabella Roldán, sin fronteras: viajará a Singapur para otra experiencia internacional

La bahiense aguarda en Buenos Aires al equipo de Unión Bahía, que jugará jueves y viernes ante Vélez y Boca (este, previo al masculino, desde las 18).

Isabella Roldán, con la camiseta de Unión Bahía. Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La bahiense Isabella Roldán (17 años) participará del Women’s Basketball Without Borders, que se desarrollará del 18 al 21 del corriente en Singapur.

El programa es de desarrollo mundial, con alcance comunitario, entre la NBA y FIBA, congregando a los jóvenes valores de diferentes partes del mundo y hacer un seguimiento más cercano.

Es la misma experiencia -básquetbol sin fronteras- que tuvo recientemente Enzo Roth, en este caso, para la rama femenina.

Roldán viajará el 14, haciendo escala en Frankfurt -tiene 40 horas para llegar a Singapur-, junto con Santina Cherot.

Actualmente, Isabella se encuentra en Buenos Aires (hace la secundaria a distancia) y se unirá al plantel de Unión Bahía, que el jueves visitará a Vélez, por la Liga Nacional, a las 20.

Y un día más tarde, en el microestadio Luis Conde, enfrentará a Boca, a partir de las 18, como preliminar del masculino del xeneize, que recibirá a San Martín, desde las 22.

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