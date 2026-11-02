Un exVilla Mitre se sumó a San Lorenzo para jugar la Liga Nacional

El flamante refuerzo azulgrana, previo al inicio de una práctica con el tricolor. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Julián Lorca, de 23 años y 2m07, quien pasó por Villa Mitre disputando la Liga Argentina y el torneo local, será refuerzo de San Lorenzo para la Liga Nacional, equipo que suma una victoria y cuatro derrotas.

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El cordobés llega en lugar del estadounidense Cli’Ron Hornbeak, quien en cuatro partidos promedió 4,8 puntos y 4,8 rebotes por juego.

Lorca estuvo los últimos días de visita en nuestra ciudad y viajó el domingo por la noche hacia Buenos Aires para sumarse al azulgrana.

El ex Villa Mitre tuvo un paso por San Martín (Corrientes) en la Liga, venía jugando en Colo Colo de Chile e inclusive también lo hizo para la selección trasandina (ante Bahamas, un amistoso), aprovechando que cuenta con la doble nacionalidad, ya que su padre Christian y sus abuelos son chilenos.

Lorca tuvo una experiencia en Estados Unidos, en 2020, en Schoolhouse Preparatory (Miami) y regresó al país, para sumarse a San Martín (2021-2022 y 2022-2023) en la Liga Nacional.

Después estuvo en Deportivo Norte de Armstrong (2023-2024) y más tarde en nuestra ciudad, jugando para Villa Mitre.

Tras desvincularse del tricolor, se sumó a Deportes Castro (Torneo Apertura de Chile) y en el Clausura lo hizo por Colo Colo.

Ahora tendrá otro desafío en la elite, con presencia más marcada que en su paso anterior y el rodaje que le dieron estos años en Villa Mitre y recientemente en Chile.

Se recuperó Peñarol

Peñarol (Mar del Plata) venció anoche a Olímpico, 87 a 74, recuperándose de la primera derrota, el sábado ante Quimsa, que le costó el invicto.

En el milrrayitas no jugaron Selem Safar y el estadounidense Al Thorton, con un desgarro.

Hoy

Esta noche, en la continuidad de la Liga, se miden Atenas (4-1)-Gimnasia de Comodoro (6-2) y La Unión (1-2)-Argentino (3-2), ambos a las 21.30.