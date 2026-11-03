Selección: Scaloni dio la lista de convocados sin el bahiense Lautaro Martínez

Sin la presencia del delantero bahiense Lautaro Martínez, el DT Lionel Scaloni dio a conocer este martes la nómina oficial de la Selección Argentina que disputará los amistosos de la doble fecha FIFA.

La convocatoria --la primera sin Lionel Messi-- presenta importantes novedades, regresos esperados y la presencia de jóvenes talentos que buscarán ganarse un lugar en el equipo albiceleste.

El listado publicado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con los habituales campeones del mundo, pero también destaca por la citación de nuevos nombres y el marcado cambio de clubes de varias de sus figuras en el fútbol europeo y local.

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Argentina enfrentará el 13 a Uruguay en La Bombonera y el 17 se medirá ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdona.

Entre los convocados se destacan jugadores como Emiliano Martínez (Chelsea) y Aaron Anselmino (Chelsea), quien podría tener su debut oficial con el combinado mayor. Además, se menciona la ausencia de jugadores como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Los convocados: