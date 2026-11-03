Un futbolista de 20 años fue baleado en Corrientes tras una pelea a la salida de un boliche y está grave

Un futbolista de 20 años pelea por su vida después de ser baleado a la salida de un boliche en la ciudad de Corrientes. Se trata de Alejo Ruíz Cobo, jugador del club San Jorge, quien permanece internado en grave estado en el Hospital Escuela.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, en las inmediaciones del boliche Tampa, ubicado en la zona de Costanera Sur. Según informó el Diario Época, todo habría comenzado con una fuerte discusión entre un grupo de jóvenes, que derivó en una pelea.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía intervino y logró separar inicialmente a los involucrados. Sin embargo, la situación no terminó ahí: Alejo y un amigo decidieron retirarse del lugar, aunque antes habrían recibido amenazas con un arma de fuego.

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Cuando circulaban en moto por la esquina de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg, fueron sorprendidos por integrantes del mismo grupo con el que habían protagonizado el enfrentamiento. En ese momento, uno de los atacantes sacó un arma y disparó contra el futbolista.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde continúa internado con lesiones de gravedad. El balazo le provocó importantes daños en las vértebras y los médicos temen que las heridas puedan comprometer su movilidad.

Ruíz Cobo es volante central del club San Jorge, equipo que disputa la Primera B de la Liga Correntina. Tras conocerse lo ocurrido, familiares, amigos y allegados comenzaron a difundir cadenas de oración para pedir por su recuperación.

La investigación busca determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del disparo. (TN)