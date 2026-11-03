Brasil: hallan posible sangre de dinosaurio en un fósil de 115 millones de años

Un equipo internacional de científicos identificó estructuras compatibles con glóbulos rojos y restos de componentes de la sangre en un fósil de dinosaurio carnívoro de 115 millones de años hallado en Brasil.

El descubrimiento, publicado en la revista PNAS, podría representar la evidencia más antigua de este tipo hallada en dinosaurios.

Los restos pertenecen al Aratasaurus museunacionali, un ejemplar juvenil de unos tres metros de largo cuyos fósiles fueron encontrados en 2008, en el estado brasileño de Ceará. Se trata de un fósil que tiene una historia particular: sobrevivió al incendio que destruyó el Museo Nacional de Brasil en 2018.

Cómo comprobaron que se trataba de restos de sangre

Los análisis detectaron hemo, una molécula que forma parte de la hemoglobina y permite transportar oxígeno en la sangre.

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"No hemos encontrado un frasco de sangre de dinosaurio. Hemos encontrado un eco mineral y molecular extraordinario de su biología original", explicó a la agencia SINC Kliti Grice, autora principal del trabajo, de la Universidad Curtin.

Para confirmar el hallazgo, los investigadores estudiaron las estructuras mediante microscopía electrónica y compararon su composición química con la de la roca que rodeaba el fósil. De esa manera, buscaron descartar que se tratara de microorganismos o contaminación.

Según los científicos, la conservación pudo haber sido favorecida por una capa de bacterias que limitó la descomposición y por minerales que contribuyeron a preservar las estructuras celulares.

Sin embargo, los especialistas aclararon que no se conservaron proteínas completas y que todavía no puede descartarse totalmente que una parte del hemo tenga origen microbiano. Por eso, el hallazgo no permite realizar conclusiones definitivas sobre la fisiología del animal. (NA)