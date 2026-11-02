Raúl Woscoff presenta un libro sobre Spinoza, la libertad y las pasiones humanas

El abogado y escritor bahiense Raúl Woscoff presentará "El Maldito", una obra que toma como punto de partida la vida y el pensamiento de Baruch Spinoza para abordar algunas de las grandes cuestiones que atraviesan la condición humana.

La propuesta, definida por el propio autor como una «microobra de teatro», recorre la historia del filósofo neerlandés, aunque sin pretender ajustarse estrictamente a los acontecimientos históricos. Spinoza funciona como punto de partida para reflexionar sobre temas que conservan plena vigencia: la libertad, la tolerancia, las relaciones humanas, la religión y el poder.

Uno de los episodios centrales es el Herem, la expulsión de Spinoza de la comunidad judía de Ámsterdam, que permite a Woscoff explorar también el costado más humano del pensador, sus pasiones, contradicciones y vínculos con la sociedad de su tiempo.

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El libro propone así un acercamiento a las ideas de uno de los filósofos fundamentales de la modernidad, pero también una invitación a pensar, desde una perspectiva contemporánea, sobre la libertad individual, la convivencia y los conflictos que siguen marcando la vida en sociedad.

"Siendo un joven estudiante de derecho en La Plata, Spinoza me interpeló desde la vidriera de una librería de viejo.

Años de encuentros y desencuentros intentando comprenderlo", dijo Woscoff a La Nueva.

"La obra de teatro es el resultado de ese contacto, incentivado por rendirme ante un intransigente que representa la libertad de expresión, en tiempos donde predomina la intolerancia y los discursos de odio. En un soliloquio me atreví, licencia del autor, a colocar a Spinoza en conflicto con el Dios en el que no creyó y con la figura de su padre", finalizó.

La presentación se realizará a las 19.30 en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Sarmiento 54.