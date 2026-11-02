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Eliminaron las ciclovías de Yrigoyen y Casanova

Es la segunda bicisenda en quedar sin efecto, tras la de Universitario, en la zona de Primera Junta y Agustín Alvarez, a la altura de la Universidad del Sur.

Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

El Municipio de Bahía Blanca llevó a cabo la eliminación de los trazados de ciclovías en las calles Hipólito Yrigoyen y Casanova, luego de la aprobación del proyecto por parte del Concejo Deliberante.

La medida abarca la remoción de la senda en Hipólito Yrigoyen —desde la Plaza Rivadavia hasta la avenida Napostá— y en Casanova —entre Urquiza y Cerrito—, tramo cuyo recorrido será readecuado a la vera del arroyo Napostá.

La primera senda borrada había sido la ubicada en Agustín Álvarez, Primera Junta y avenida Alem, entre Primera Junta y San Juan, en la zona próxima a la Universidad Nacional del Sur.

El retiro de la bicisenda responde a los continuos reclamos del sector comercial del microcentro por las dificultades para estacionar. Con esta modificación, la mano izquierda de la calle Yrigoyen vuelve a quedar habilitada para el estacionamiento de vehículos.

En reemplazo de estos trazados, la Comuna implementará carriles prioritarios para ciclistas en los ejes Donado-Belgrano y O'Higgins-Alsina, compartidos con el tránsito vehicular y sin demarcación física.

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