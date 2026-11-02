Exigen en Fiscalía el avance de la causa por el ataque a tiros contra un dirigente gremial

Gremialistas se movilizaron hasta fiscalía para reclamar el avance de la investigación. (Fotos: Rodrigo García-LN.)

Para reclamar agilidad en la investigación por el ataque a tiros contra el dirigente sindical Luis Pérez, afiliados al Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento (Sipedyb) de Bahía Blanca se manifestaron esta mañana frente a la sede fiscal de Estomba 127.

La manifestación, prevista para las 10 y en la que estuvo presente la víctima, también reunió a miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del gremio Asociación Empleados de Comercio bahienses.

Los sindicalistas piden que "avance" la causa a cargo de la fiscal Marina Lara, "que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del grave incidente.

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Por el hecho la Policía aprehendió el jueves a Luciano Oscar Durand, quien le habría efectuado el disparo que hirió a Pérez en una de sus rodillas.

Sin embargo al día siguiente el sospechoso quedó libre, pero ayer lo volvieron a arrestar, en vinculación con los delitos de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

El baleado es el secretario general de la filial local del Sipedyb.

"No podemos permanecer indiferentes ante semejante situación. Exigimos que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales de este ataque", señala el folleto de la convocatoria.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, dirigida por Lara.

"Queremos confiar en la Justicia"

Después de que Durand quedara en libertad, la CGT exigió el viernes la intervención del fiscal general Juan Pablo Fernández.

"Hace poco más de 24 horas repudiábamos un hecho gravísimo de agresión con arma de fuego a un dirigente sindical, un hecho de violencia extrema que nos preocupa a todos. Pocas horas después recibimos la importante noticia de que la policía había realizado un gran trabajo y con gran celeridad detuvo a quien habría cometido el atentado", expresa el comunicado de la confederación.

"Desde la CGT Delegación Regional Bahía Blanca destacamos y agradecemos la eficiente tarea de los efectivos de la Policía. Lamentablemente, a las pocas horas de la detención, nos anoticiamos de que el delincuente fue liberado, imponiéndole una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses".

"Habida cuenta de lo sucedido, quedamos a la espera de que intervenga de oficio el jefe de los fiscales, tal como lo hizo con un dirigente (Claudio Montiel, secretario adjunto de Empleados de Comercio) por haber golpeado una puerta con un cono de plástico en ocasión de una protesta, para que detengan nuevamente al delincuente y lo trasladen a un penal", continúa el escrito.

Los conos, un símbolo del reclamo en alusión a la detención de Montiel.

"Confiando en que la Justicia actúa por igual con todos, mantenemos las expectativas por el pronto esclarecimiento sobre quién o quiénes son los autores intelectuales (si es que realmente hay un mensaje mafioso o amenaza por encargo), y la detención inmediata y traslado a un penal del autor material".

"Anhelamos todos que la Justicia brinde la tranquilidad a la víctima y su familia que les brindó la Policía", concluye el documento.