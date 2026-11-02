Sindicalista baleado: la fiscal Lara explicó por qué volvieron a arrestar al sospechoso

La fiscal Marina Lara es la titular de la UFIJ Nº 7. Fotos: Rodrigo García y archivo La Nueva.

La fiscal Marina Lara, encargada de la investigación del atentado armado contra el dirigente sindical Luis Pérez, explicó que desde el viernes sumaron nueva prueba contra el sospechoso y que por ese motivo se avanzó hacia la recaptura de Luciano Oscar Durand.

El descargo de la fiscalía se dio en medio de ciertas suspicacias que partieron de sectores gremiales, al entender que la detención del acusado, a dos días de su libertad, tenía que ver con mitigar los efectos de la movilización prevista para hoy.

"Como la investigación es fluctuante, no nos quedamos con la prueba que había el viernes, se obtuvieron más medidas de prueba y se pudo determinar algo que fue determinante para la detención: que en el lugar del hecho se halló un fragmento de proyectil deformado, no era el proyectil entero, por eso la dificultad para hacer la pericia que, a opinión de un especialista en balística, correspondía a un proyectil de arma de guerra", explicó la titular de la UFIJ Nº 7.

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Lara explicó que la portación de arma de guerra es un delito detenible y, en función de eso, "es una prueba que se produce el fin de semana. Se le solicitó ayer a la jueza de Garantías el pedido de detención y la jueza ordenó la detención".

"En este caso lo que determinó que llegue detenido es la magnitud de la pena en expectativa. Con la prueba producida el fin de semana se pudo determinar que portó un arma de guerra, que es un delito que tiene una expectativa alta, de hasta 8 años y 6 meses de prisión, por esa magnitud de pena es un delito detenible.

"Al principio no había elementos para disponer una aprehensión y por el delito que se investigaba hasta ese momento era abuso de arma, pero no se sabía que era un arma de guerra. El tipo de arma se obtuvo el sábado", remarcó.

La fiscal explicó que el móvil del ataque todavía sigue siendo materia de investigación y que hay dos teléfonos celulares secuestrados cuyo contenido se analiza.

"La única vinculación es que esta persona, el detenido, hace tareas de changas como estibador en el puerto" y que Pérez es secretario gremial del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.

Negó los cargos

Durand fue indagado ayer, tras ser detenido, y negó los cargos en su contra, según confirmó Lara.

"Declaró, dijo que no era y dio algunas precisiones", aclaró.

Las citas que aportó el sospechoso -que no tiene antecedentes penales- tendrán que ser evacuadas para saber si dice la verdad o miente.

"La investigación está recién iniciando, vamos obteniendo nuevos elementos de prueba y pueden llevar a que, eventualmente, haya nuevas personas implicadas", dijo.

En cuanto al testimonio de la víctima, la fiscal confirmó que Pérez no conocía a Durand y que nunca había recibido amenazas ni había tenido problemas en virtud de su cargo.

Lara, por último, rechazó las críticas desde los sectores gremiales referidas a que este caso se midió con distinta vara al que tuvo como imputado a Claudio Montiel, gremialista de Empleados de Comercio que fue acusado de causar desmanes en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

"No hay ningún encono de mi parte ni de la fiscalía con los sindicalistas, las cuestiones son diametralmente opuestas. La situación de Montiel era que, prima facie, teníamos prueba para tener por configurado delitos gravísimos, como coacción agravada, privación de la libertad y daños reiterados, por eso fue detenido", explicó.