La inflación de octubre en Bahía fue del 1,65 %, según IPC Online

El IPC Online registró en octubre una inflación mensual del 1,65 % para Bahía Blanca, es decir, 0,43 puntos porcentuales por encima del 1,22 % de septiembre. Según se indicó, el mes pasado fue el tercer registro más bajo del año después de septiembre y julio.

La variación interanual (últimos 12 meses) descendió de 25,68 % a 25,46 %, el menor valor desde octubre de 2025. A su vez, el acumulado en lo que va de 2026 escaló a 19,54 %.

Desde la consultora local se brindó una explicación adicional para interpretar los datos de este mes: "A partir de octubre, el IPC Online presenta sus resultados mediante las doce divisiones de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP) utilizadas por el IPC nacional, en reemplazo de los nueve capítulos anteriores. La modificación culmina dos meses de reclasificación de variedades y reorganización del entorno de procesamiento".

Agregaron que "el cambio mejora la comparabilidad clasificatoria con el INDEC, pero no iguala las coberturas geográficas, las ponderaciones ni las fuentes de precios. Además, obliga a ser prudentes al comparar los capítulos de octubre con los de meses anteriores. Por ejemplo, Alimentos se separó de bebidas alcohólicas, transporte de comunicación y restaurantes y hoteles pasó a constituir una división propia. La continuidad más segura es, por ahora, la del nivel general".

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Acerca de las subas por capítulos, 11 de las 12 divisiones aumentaron y Educación permaneció sin cambios. La mayor suba correspondió a prendas de vestir y calzado, con 4,12%. Sin embargo, el movimiento estuvo muy concentrado: zapatos y otros calzados aumentó 11,12%, mientras que las prendas de vestir avanzaron apenas 0,31%.

Le siguieron restaurantes y hoteles, con 2,21%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,16%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,09%; y bienes y servicios varios, con 2,02%. Todas estas divisiones se ubicaron por encima del nivel general.

"Dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas, verduras, tubérculos y legumbres aumentó 7,96% y fue la segunda mayor suba de toda la canasta. El movimiento confirma la presión de los productos estacionales observada también por los relevamientos privados", indicó el informe.

De acuerdo con el INDEC, la inflación nacional de septiembre fue del 1,9%, frente al 1,22% medido ese mes por el IPC Online. Ese mes la inflación interanual nacional se ubicó en 33,4%, frente al 25,68% del IPC Online.

La medición del INDEC para octubre se conocerá la semana próxima.