Narrativa en Pequeño Formato tendrá una nueva edición con 12 escritores en la Biblioteca Rivadavia

Por segundo año consecutivo, se realizará en Bahía Blanca “Narrativa en Pequeño Formato”, una propuesta que busca difundir a escritores emergentes de la región y colaborar con instituciones vinculadas al libro.

La actividad tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a partir de las 19, en la Biblioteca Rivadavia, ubicada en avenida Colón 31. En esta edición participarán 12 narradores, que compartirán sus textos en una puesta que recupera el ritual del fogón como espacio de encuentro y narración de historias.

Uno de los momentos centrales será la presentación de “Contra viento y marea”, una antología compilada por Nicolás Guglielmetti con textos de escritores de Bahía Blanca y su zona de influencia. La publicación, además, dará inicio al sello editor del ciclo.

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Durante la jornada también se abrirá un espacio para reflexionar sobre los procesos creativos, junto con la lectura de los relatos. Habrá sorteos y el dinero recaudado será destinado a la Biblioteca Rivadavia.

Quiénes participan

Los 12 escritores que leerán sus textos son Samanta Aure, Diego García, Luciana Torresi, Diego Brutten, Camila Zambrano, Erika Basualdo, Pierina Dimaro, Lucas Dessous, Fernanda Petersen, Soledad González, Martín Díaz Calvete y Cecilia Barberio.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita. Al finalizar, se realizará un brindis y los asistentes podrán solicitar un código QR para acceder a la versión digital de la antología y disfrutar de su contenido en formato electrónico.

Para conocer más sobre la iniciativa se puede consultar el perfil de Instagram @narrativaenformatobreve.bb.