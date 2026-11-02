Inscripciones para comenzar carreras en la UNS en 2027

Quienes deseen comenzar a cursar carreras de la Universidad Nacional del Sur a partir del primer cuatrimestre de 2027 podrán formalizar su inscripción entre el 2 de noviembre y el 10 de diciembre.

Las inscripciones se toman en el sitio www.uns.edu.ar/ingreso, donde además se detalla la oferta académica disponible y todo el mecanismo de acompañamiento académico y administrativo a los ingresantes. También se explica allí cómo se realiza la entrevista médica en el Departamento de Sanidad

La UNS posee 17 Departamentos académicos que dictan más de 60 carreras, entre tecnicaturas universitarias, licenciaturas, profesorados e ingenierías en prácticamente todas las ramas del conocimiento. Todas ellas son presenciales, gratuitas y con las más altas acreditaciones académicas.

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La UNS ofrece además un amplio programa de becas y subsidios para estudiantes que lo necesiten. Contempla becas en dinero, en pasajes de colectivo, alojamiento en las residencias universitarias y becas comedor, para almorzar y cenar gratuitamente en el comedor universitario. Quienes realicen esta inscripción también podrán anotarse para obtener alguna de ellas en el mes de febrero de 2027.

Junto a ello, los alumnos y alumnas pueden practicar con un costo mínimo numerosas disciplinas deportivas, que incluyen futbol, básquet, vóley, ajedrez, rugby, karate, atletismo, entre otros. Todas se realizan de manera recreativa y algunas también tienen combinados competitivos que participan en ligas locales y regionales. Además, la UNS ofrece atención de la salud gratuita en numerosas especialidades. Ambas posibilidades son coordinadas por los departamentos de Deportes y de Sanidad, dependientes de la Secretaría General de Bienestar Universitario.

Gracias a la vinculación internacional de la UNS, los alumnos y alumnas al avanzar en sus estudios tienen la posibilidad de aplicar para residencias de un semestre en universidades de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, México, Canadá, Francia, España, Italia, Alemania y Austria, mediante programas de intercambio que cubren la mayor parte de los gastos.

Además, las iniciativas sociales pueden canalizarse mediante los proyectos de extensión y voluntariado universitario, donde grupos de docentes y alumnos aplican sus conocimientos para atender problemáticas de sectores vulnerables. A ello se suman las actividades culturales gratuitas que se ofrecen en diversas temáticas, que abarcan charlas, cine, recitales y otras. Todo ello es coordinado por la Secretaría General de Cultura y Extensión.

Programa de Apoyo a las Trayectorias Iniciales

Desde este año se modificó el programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales, que ahora ofrece la posibilidad de cursarse a distancia pero siempre con exámenes presenciales. El cambio busca favorecer el acceso igualitario a la UNS, reducir los costos para las familias de ingresantes de la zona y favorecer la articulación con las escuelas secundarias. Este lunes se abre la inscripción. El ATI es el sistema de asistencia que posee la UNS para facilitar el acceso académico y la ambientación de los que comienzan a cursar carreras en esta casa. Las inscripciones para acceder al material virtual se reciben hasta el 11 de diciembre a través de un formulario digital, disponible en este enlace. Entre el 11 y el 15 de diciembre se recibirán solicitudes para rendir los exámenes presenciales que se tomarán el 17 y el 18 del mismo mes, con horarios y espacios aún a confirmar. La información completa puede verse en esta noticia