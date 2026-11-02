La fiesta de los municipales, mucho más que una noche de celebración

La Fiesta del Día del Empleado Municipal es uno de los acontecimientos más esperados por los trabajadores del sector. Cada año, la propuesta reúne a cientos de afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) en una noche de encuentro, celebración y reconocimiento.

Sin embargo, detrás de esa convocatoria multitudinaria existe una tarea de organización que comienza varios meses antes y demanda una importante dedicación.

La próxima edición se realizará el sábado, en la víspera del Día del Empleado Municipal, en el salón Borlenghi de Empleados de Comercio, escogido por ser el de mayor capacidad de la ciudad.

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Será la tercera fiesta consecutiva desde la reanudación de esta tradición, luego de un paréntesis de tres años, y la séptima organizada durante la actual gestión sindical liderada por Miguel Agüero.

“Es un evento que requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Por eso, todos los años se conforma una comisión de Fiesta, de la que participan entre 10 y 12 personas, entre miembros de la comisión directiva y colaboradores”, explicó Lorena Malvar, secretaria general adjunta del STMBB.

La dirigente destacó que el objetivo es cuidar cada aspecto de la celebración para que la noche se desarrolle de acuerdo con lo previsto.

“La idea es estar atentos a todos los detalles y que nada quede librado al azar, para que la Fiesta resulte tal cual lo planificado”, añadió.

Con mucha planificación

Aunque algunos detalles se resuelven en los días previos, el trabajo de preparación comienza con mucha anticipación. Las reuniones iniciales suelen realizarse entre cuatro y cinco meses antes, en buena medida para garantizar una fecha cercana al 8 de noviembre.

“No es fácil organizar una fiesta para alrededor de 800 personas”, remarcó Guillermina Mazza, quien explicó que la primera tarea consiste en conformar la comisión y distribuir responsabilidades.

“Por lo general, a cada uno se le asigna un tema y lo desarrolla. En función de eso se puede avanzar en forma más ordenada, porque, aunque no parezca, son un montón de cosas que se deben hilvanar”, detalló.

La planificación abarca desde la contratación de los servicios gastronómicos hasta la música, el sonido, la iluminación, la fotografía, la decoración y la disposición de las mesas. También incluye cuestiones operativas fundamentales, como la acreditación de los asistentes, la venta y entrega de tarjetas y la coordinación de los distintos proveedores.

“La decoración del salón, por ejemplo, demanda alrededor de dos semanas de trabajo. A eso se suma la necesidad de organizar los espacios para que los afiliados puedan compartir la velada con sus compañeros y allegados”, amplió Nadia Vázquez.

En ese sentido, la comisión tuvo en cuenta los pedidos de los trabajadores al momento de distribuir las mesas.

“Si bien se contemplan los distintos sectores laborales, no se asignaron lugares con nombre y apellido: cada asistente podrá elegir dónde sentarse de acuerdo con sus afinidades”, explicó Franco Vercellino.

Asado, música y premios

La apertura de las puertas está prevista para las 20.30, con una mesa de entrada para recibir y acreditar a los asistentes. La propuesta gastronómica incluirá asado con tres variedades de ensaladas, además de alternativas especiales para personas celíacas o vegetarianas.

La noche también tendrá postre y una mesa dulce que, según la organización, ya se convirtió en uno de los atractivos tradicionales, con cascada de chocolate incluida.

La barra de tragos será libre y la música estará destinada a acompañar una celebración que combina el reencuentro entre compañeros con el baile y el entretenimiento.

Como en ediciones anteriores, la conducción estará a cargo del periodista Sergio Donati. Además, están previstas las palabras del secretario general del gremio, Miguel Agüero, y del intendente Federico Susbielles.

Entre las novedades de este año se incorporarán varias pantallas LED para seguir en simultáneo las imágenes de la fiesta, junto con un servicio especial de fotografía.

“Siempre vamos agregando cosas a la Fiesta. Por más que tomamos de base la inmediatamente anterior, intentamos que todos los años sea un poco distinta. Y por ello, para esta edición, tenemos previstas varias sorpresas”, anticipó Natalia Mesina.

Sorteos y facilidades para los afiliados

Uno de los momentos más esperados será el sorteo de premios. Entre los principales se destacan un automóvil cero kilómetro y una motocicleta, mientras que habrá muchos otros sorpresa.

La organización también tuvo en cuenta el contexto económico que atraviesan los trabajadores. Si bien la fiesta mantiene su convocatoria, las dificultades para afrontar los gastos cotidianos obligaron a contemplar alternativas para facilitar la participación.

“Este año se decidió ampliar la cantidad de cuotas para abonar la tarjeta. Se pasó de cuatro a seis, con descuento directo del recibo de sueldo”, explicó Paula Ferronato.

En los próximos días se informarán los lugares y horarios para retirar las tarjetas. Habitualmente, la entrega se realiza en el Hospital Municipal y en las sedes sindicales de Donado (la casona histórica) y Fragata Sarmiento, para que cada afiliado pueda elegir la alternativa más conveniente.

Mientras se ultiman los detalles, la comisión sigue de cerca incluso el pronóstico meteorológico.

“Algunas actividades están previstas al aire libre, aunque en las dos últimas ediciones la lluvia obligó a modificar los planes antes del ingreso al salón”, señaló Claudia Trejo.

Un grupo para fortalecer vínculos

La expectativa vuelve a concentrarse en una noche que, más allá de los premios y el entretenimiento, busca fortalecer los vínculos entre quienes comparten la tarea cotidiana en el municipio.

Para que ese encuentro sea posible, un grupo de dirigentes y colaboradores lleva adelante durante meses una labor que muchas veces queda fuera de escena, pero resulta indispensable para que cientos de trabajadores puedan disfrutar de su fiesta.

Precisamente, la organización de la celebración está a cargo de una comisión integrada por Lorena Malvar, Guillermina Mazza, Paula Ferronato, Natalia Mesina, Nadia Vázquez, Diego Díaz, Juan Pablo Schmidt, Franco Vercellino, Claudia Trejo y Luciana Sumo.