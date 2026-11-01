Lo detuvieron en Falucho y Parchappe por atacar a un hombre con una tijera
El agresor le provocó heridas punzantes en la espalda y un corte en la zona del oído.
Un hombre de 33 años, identificado como Emanuel Fabián Canteros, fue aprehendido este domingo por la tarde por personal del Cuerpo Motorizado de la UPPL, en la intersección de Falucho y Parchappe, luego de protagonizar una confrontación en la vía pública.
Según se informó, durante el enfrentamiento habría utilizado una tijera para lesionar a otro hombre de 31 años, provocándole heridas punzantes en la espalda y un corte en la zona del oído. Las lesiones no revestirían gravedad.
Al arribar el personal policial, Canteros también se resistió al procedimiento y amenazó de muerte a la víctima.
Interviene la UFIJ N.º 15.