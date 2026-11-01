Martes con tormentas: anuncian una alerta amarilla para Bahía Blanca y gran parte de la zona

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia, de nivel amarillo, señala que todo el área será afectado por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual”, se indicó desde el SMN.

El fenómeno se dará aproximadamente entre el mediodía y las 18 del martes.

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El área afectada comprende a los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego.

También incluye a gran parte de la provincia de La Pampa y el este de Río Negro.

Debido a esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos.

También se propone cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.