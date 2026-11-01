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Una jornada soleada y agradable: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuál es el pronóstico del tiempo, de acuerdo al servicio Satelmet.

Foto: Andrea Castaño - La Nueva.

Una jornada con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en el comienzo de la semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados centígrados.

En la mañana del lunes, el tiempo será fresco a templado y soleado; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sudoeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 13 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y soleado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de moderada del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del día, con 27 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 13 grados centígrados.

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