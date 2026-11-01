Más de 40 vehículos fueron retenidos durante los festejos de Halloween en Bahía

Un total de 44 vehículos, entre motos y autos, fueron retenidos en las últimas horas, en el marco de un operativo especial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en Bahía Blanca.

Según se indicó, la iniciativa se desarrolló entre el viernes y el sábado en puntos neurálgicos de la ciudad, luego de que se tomara conocimiento —a través de las redes sociales— de que se iba a desarrollar una caravana especial por Halloween en las calles de la ciudad.

Las invitaciones se llevaban a cabo a través de posteos en Instagram, seguidos por mensajes privados. Había convocatorias para que los motoqueros se disfrazaran e, incluso, algunas de ellas exclusivas para mujeres.

Por esta razón, durante ambas jornadas se desarrolló un operativo conjunto del que tomó parte personal policial y de tránsito, conformado por unos 50 efectivos de distintas comisarías, UPPL, Comando de Patrullas y UTOI.

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A esto se sumaron los recursos de monitoreo y cámaras en tiempo real.

Desde las fuerzas de seguridad se indicó que los puntos de concentración fueron los que normalmente se utilizan, como el interior del Parque de Mayo, distintos puntos de avenida Cabrera o las plazas Rivadavia y de Villa Mitre, por nombrar algunas.

En este marco, el sábado por la noche se secuestraron 44 vehículos: cinco por alcoholemia positiva, 40 motos, cuatro autos y siete caños de escape modificados, entre otras cuestiones.