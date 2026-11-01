Juan Corazón Ramón en Bahía

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 60 años, en noviembre de 1966, se presentó en nuestra ciudad el cantante Juan “Corazón” Ramón, uno de los ídolos del momento.

A sus 26 años de edad Juan Ramón era uno de los grandes protagonistas de la denominada Nueva Ola. Contaba ya con 10 long Play y participación en varias películas y programas de tele.

Nacido en Cañada de Gómez, Santa Fe, su nombre real era Ellery Guy Rech. Tomó como nombre artístico Juan Ramón, al que luego le agregó uno intermedio, Corazón.

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Llegó a Bahía Blanca contratado por Lu2 radio Bahía Blanca, para actuar en vivo en la Fonoplatea, un auditorio ubicado en el primer piso del edificio de Sarmiento 64. Lo acompañaba Horacio Malvicino y su orquesta y tenía contrataciones para presentarse en los clubes Olimpo y Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta.

Una multitud lo esperó en la Aeroestación Espora, donde fue recibido con una lluvia de papel picado, serpentinas multicolores y el agitar de carteles y banderas de su club de admiradores. Luego de atravesar esa marea humana, subió a un automóvil con rumbo al centro, seguido de al menos tres ómnibus con fanáticos.

Ya en el edificio de calle Sarmiento 64 salió al balcón a saludar a la concurrencia que ocupaba toda la calle. Desde ese lugar y a capela, cantó el tema “La Bohéme”, siendo muy aplaudido.

Su actuación en la fonoplatea fue todo un éxito, ocupando un escenario adecuado con una rica escenografía ya que su actuación se trasmitió en vivo por TeleNueva Canal 9.

Si bien su período de más éxito fue la década del 60, Juan Ramón nunca dejó de tener vigencia, al punto de en 2013 y 2015 brindó recitales en el cine Gran Rex, a sala llena.

Falleció el 20 de julio de 2020, a sus 80 años de edad. “Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, Tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes…”.