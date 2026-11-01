"Tango en la Bahía", ganador del Martín Fierro Federal en la categoría Programa Musical

El programa Tango en la Bahía se quedó nuevamente con el premio Martín Fierro Federal en la categoría Programa Musical.

La premiación se llevó a cabo en el Hotel Internacional, en Potrero de los Funes, San Luis.

El Martín Fierro Federal reconoce la labor de producciones y profesionales de la radio y la televisión del interior de la Argentina.

En televisión, el Martín Fierro de Oro fue para El Avispero, mientras que en radio fue para La tarde de la 100.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estos fueron todos los premios de la velada, en televisión:



Agropecuario

De nuestras manos a tu casa (Catamarca Radio y Televisión - Catamarca).

Nuestro Agro Misiones (Canal 12 Multimedios - Misiones).

Pasión por el vino (Canal 7 Las Heras - Mendoza).



Culinario

Cocinando con Megna (Canal 3 Rosario).

Con sabor a Santa Fe (RTS Medios - Santa Fe).

Gente necesaria (El Ocho TV - Tucumán).



Cultural Educativo

El Impenetrable TV (Canal 9 - Chaco).

Glosa (RTS - Santa Fe).

Raíces rurales (Multimedio Cooperativa Tío Pujio - Córdoba).



De Servicios

Adultos activos (Canal 7 - Bahía Blanca).

Ida y vuelta (Canal C Argentina - Córdoba).

Integrándonos (Telesol - San Juan).

Junto a ellas (El Ocho TV - Tucumán).



Deportivo

Clubes son amores (RTS - Santa Fe).

El podio (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero).

Ella al extremo (Multivisión Federal - Salta).



Documental

Aconcagua, crónicas de la cumbre (Canal 7 - Mendoza).

Osvaldo Pons, luz y forma: arquitectura de vida (El Doce - Córdoba).

Tras un manto de neblinas (Canal 10 - Córdoba).



Entretenimientos

Buscando... la voz del tango (Canal 7 - Bahía Blanca).

Dale vuelta a la página (Canal 6 - Misiones).

Enredados (Canal Angaú Play - Formosa).



Ficción

Improbable (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero).

Prosa entre dos santos (Canal 9 RTR - La Rioja).

Ranchera (Canal 7 - Mendoza).



Humorístico

Capacci Indemait (Telefe Rosario).

Entre orcos, mandriles y ensobrados (Enterate Play - Tucumán).

Humor al sillón (Canal 12 - Córdoba).



Infantil

Cancheritos (ElOnce - Entre Ríos).

Chicos en el aire (San Luis+).

Loquitos por el fútbol (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero).



Interés General

De 12 a 14 (El Tres Rosario).

Flavia te ve (Canal C Argentina - Córdoba).

Stylo (Somos Rosario).

Tardes de Remate (Canal 7 - Mendoza).



Labor Animación / Conducción Femenina

Carla Minetti (Vive TV - Rosario).

Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central - Mendoza).

Celina Hernández (Espectacular Celina - Rosario).



Labor Animación / Conducción Masculina

Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central - San Luis).

Franco Fatori (Raíces TV - Mendoza).

Marcos Palacio (Una mañana Glam - Catamarca).

Sergio Robles (Hola Mendoza Extra y Ovación TV - Mendoza).



Labor Periodística

Gabriela Albanesi (Tres poderes - Santa Fe).

José Leonardo Paredes (Canal 2 - Santa Cruz).

Sergio Dimaría (Canal 7 - Mendoza).



Musical

Musicalizando Salta (NeoxTV - Salta).

Rocksariazo TV (Somos Rosario).

Tango en la Bahía (Canal 7 - Bahía Blanca).



Noticiero

Cada día (El Tres Rosario).

Córdoba Noticias (Canal C Argentina - Córdoba).

Noticiero Siete Edición Central (Canal 7 - Mendoza).



Periodístico

3 Poderes (Canal C Argentina - Córdoba).

El Avispero (Enterate Play - Tucumán).

Séptimo Día (Canal 7 - Mendoza).



Temas médicos

Adaptados (Canal C Argentina - Córdoba).

ADN Ahora la discapacidad es noticia (Somos MDQ - Mar del Plata).

Hablemos de inclusión (Canal 19 - La Pampa).

En tanto, en radio fueron los siguientes:



Agropecuario

Agenda Rural (FM Sol - Misiones).

Aires de INTA (LU 20 Radio Chubut - Chubut).

El campo tiene la palabra (FM Centro - Entre Ríos).



Cultural Educativo

Calidad en vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata).

El Sonatorio (FM Patagonia Andina - Río Negro).

El teatro digital (FM Master - Cipolletti).



De Servicios

Amo viajar (La Brújula FM - Bahía Blanca).

Apaga la luz y verás (FM Patagonia Andina - Río Negro).

Sin Trámite (MDZ Radio FM - Mendoza).



Deportivo

Juego de pasiones (LT8 Radio Rosario).

Pelota de trapo (FM CUX - Córdoba).

Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad - Santa Fe).



Documental

Angelelli, camino a los 50 años de martirio (Radio Centro - La Rioja).

Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario - Misiones).

Pichuco, el alma del bandoneón (Radio Continental Córdoba).



Entretenimientos

Chory Club (FM Brava 94.9 - Mendoza).

Datos Rándom (Ciudadanos News - Mendoza).

La tarde de WO (Radio WO - Córdoba).

Retrohits 80 x 90 (Play FM Córdoba).



Humorístico

El 22 (Cadena Americana FM - Mendoza).

Humor compartido (LT23 - Santa Fe).

Lo peor está por llegar (AZM Radio - Chubut).



Infantil

Cuentapalabra (Radio Universidad Nacional de Salta).

Figuritas (FM Ecos - Misiones).



Informativo

Central de Noticias (LT8 Radio Rosario).

Enterate primero (Enterate Play - Tucumán).

Informate con Romildo (Cadena Los Ángeles - Chaco).

Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario).



Interés General

Ahí vamos (VorterixMDQ - Mar del Plata).

El primero de la mañana (LT8 Radio Rosario).

La tarde de la 100 (La 100 Rosario).



Labor Animación / Conducción Femenina

Claudia Araujo (Figuritas - FM Ecos).

Eleonora Giura (Vida laboral - FM Líder).

Gachy Santone (Una tarde perfecta - LT8 Radio Rosario).



Labor Animación / Conducción Masculina

Chipi Merino (Enterate primero - Enterate Play).

Diego Damián Peña (El 22 - Mendoza).

Javier Dellamaggiore (Hora Libre - Radio Nihuil).



Labor Periodística

Agustina Fiadino (Gracias x el día - Radio Nihuil).

Germán Dellamónica (Amanecer no es poco - LT9 Radio Santa Fe).

Pablo Molina (Radio Nacional Libertador - Mendoza).



Música Clásica / Ciudadana o Tango

El Festival de las Estrellas (AM Libertad - Rosario).

La hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata).

Tango Vivo (Radio Continental - Córdoba).



Música Folklórica

El Ovillo (CUX FM - Córdoba).

Haciendo Patria (Radio Dolores - Buenos Aires).

Locos por la música (Radio Nihuil - Mendoza).



Música Pop / Moderna / Jazz

Colección Vinilo (Radio Ayer 98.1).

Costumbres Argentinas (Radio Metropolitana Rosario).

Joven y Gastado (Radio Sonic - Misiones).



Periodístico

Gracias x el día (Radio Nihuil - Mendoza).

After Office (MDZ FM 105.5 - Mendoza).

Enterate ahora (Enterate Play - Tucumán).



Temas Médicos