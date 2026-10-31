"Tres adioses", cine italiano para el ciclo de los Amantes del Cine

El Círculo de Amantes Del Cine anuncia el inicio del último mes de su temporada del corriente año con el esperado estreno de la última película de la Directora catalana Isabel Coixet: 'Tre Ciotole' (tres bols es la traducción y en Argentina, se estrenó con el nombre Tres Adioses).

Coixet (1960) es una prestigiosa y multipremiada directora, cortometrajista, realizadora de series para televisión y vídeos musicales. Su primer film fue 'Demasiado viejo para morir joven' (1988). En su obra se destacan 'Cosas que nunca te dije' (1996), 'Mi vida sin mi' (2003) o 'La librería' (2017), entre otras.

Esta vez la Coixet realizó su film en Italia, basada en la novela homónima de la Escritora italiana Michela Murgía y con producción y actores también italianos. Isabel Coixet sigue así un recorrido artístico que la lleva a realizar sus obras en distintas geografías europeas.En 'Tre ciotole' (Tres bols), tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) se separan. Él, un chef prometedor, se refugia en la cocina y en sus bols. Ella, en su silencio, empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito…

-Nominada al Premio mejor Actriz De Reparto (Silvia D'Amico) en los David Di Donatello 2026.

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-Nominada a Mejor Film en el Festival de Valladolid 2026.



'Tre ciotole' (Tres bols), será estrenada este domingo 1 y martes 3 de noviembre, en el Cine Visual, a las 19:30.