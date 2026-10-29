Una nueva versión de “Orgullo y prejuicio” llega a Netflix: cuándo se estrena

La plataforma de streaming líder, Netflix, anunció el estreno de una nueva versión de "Orgullo y prejuicio", basada en la clásica novela de Jane Austen, en formato de miniserie. La misma tiene una fecha de estreno prevista para el próximo 3 de diciembre.

Este ambicioso proyecto audiovisual estará a cargo de la escritora británica Dolly Alderton y del director Euros Lyn.

Los actores Emma Corrin y Jack Lowden se pondrán en la piel de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, para llevar a la pantalla chica el romance que conquistó a miles de corazones. Esta nueva versión busca mantener una mirada fiel al libro de Austen, sin omitir algunos detalles que quedaron afuera de la película estrenada en 2005.

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El elenco de Orgullo y prejuicio

Además de los protagonistas, el reparto se completa con Jamie Demetriou como el señor Collins, Daryl McCormack como Charles Bingley y Louis Partridge como George Wickham.

Mientras que Siena Kelly interpretará a Caroline Bingley y Fiona Shaw será Lady Catherine de Bourgh, quien es parte del conflicto entre Elizabeth y Darcy.

También actuarán Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon.

¿De qué trata Orgullo y prejuicio?

Ambientada en una campiña de Inglaterra a principios del XIX, una familia con problemas económicos está obsesionada con casar a sus cinco hijas, debido a que las leyes no permiten que ellas hereden la propiedad familiar.

De esta forma se produce el encuentro entre Elizabeth Bennet y Darcy, con más asperezas que amor.

El orgullo de Darcy y los prejuicios de Elizabeth se elaboran desde el momento en que se conocen, pero logran dejarlos atrás con una historia cargada de enredos familiares, revelaciones mediante cartas, entre otras situaciones que ponen a prueba su amor. (NA)