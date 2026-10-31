“Quasimodo, el alma de París”, la clásica historia parisina, llega a Netflix

Tras el anuncio de una nueva versión de "Orgullo y Prejuicio", la plataforma de Netflix presentó otra de sus grandes apuestas cinematográficas: “Quasimodo, el alma de París”, una producción que propone una mirada renovada y de tono realista sobre la historia creada por Victor Hugo.

La película cuenta con un presupuesto que ronda los 34 millones de dólares. La dirección está a cargo del realizador francés Jean-François Richet, conocido por dirigir El emperador de París, mientras que el guion está en manos de Éric Besnard y Edgar Marie.

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De acuerdo con la información confirmada por la plataforma de streaming, el largometraje tiene fijada su fecha de estreno para el 27 de noviembre de 2026.

A diferencia de la versión animada de Disney y del musical que fue un éxito en Broadway, esta nueva película francesa explorará en pantalla el París de 1830, en la víspera de la Revolución de Julio, y ofrecerá una nueva mirada sobre el trasfondo que inspiró al célebre personaje del campanero.

El reconocido actor Vincent Cassel se pondrá en la piel de Quasimodo, un hombre marginado por su apariencia física y que es atormentado por un entorno hostil y decadente. Al mismo tiempo, la capital francesa se encuentra en un escenario de tensión política y miseria extrema en los arrabales, marcados por una epidemia de cólera.

El reparto de la cinta se completa con las actuaciones de Benjamin Voisin, Daphné Patakia, Karim Leklou y Noémie Lvovsky. (NA)