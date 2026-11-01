Detienen nuevamente al único acusado de haber baleado al sindicalista Luis Pérez

Fue capturado nuevamente este domingo Luciano Oscar Durand, quien fuera aprehendido días atrás por el ataque a balazos contra el dirigente gremial Luis Pérez y había recuperado su libertad este último viernes por disposición de la fiscalía interviniente.

La detención se llevó a cabo por pedido de la Fiscalía y orden de la Justicia. Actualmente se encuentra en la comisaría Primera.

El procedimiento se llevó adelante en el domicilio de Durand, ubicado en Carrega al 3.300 de Ingeniero White, donde además se procedió al secuestro de dos dispositivos telefónicos.

Los investigadores establecieron con el correr de las horas que el ataque se produjo a través de la portación, sin la debida autorización legal, de un arma de fuego calibre 38 o 357, consideradas armas de guerra, circunstancia que agravó la figura.

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Durand, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía. Luego, al día siguiente, había sido liberado por decisión de la UFIJ Nº 7. También se le fijó una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

La agresión ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

Marcha

Afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento llevarán a cabo este lunes, desde las 10, una movilización a Fiscalía, en reclamo de "que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del ataque.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.