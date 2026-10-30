Quedó en libertad el acusado de balear al sindicalista y tiene prohibido acercarse a la víctima

El hombre que había sido aprehendido por el ataque a balazos contra el dirigente gremial Luis Pérez recuperó la libertad este viernes por la tarde, por disposición de la fiscalía interviniente.

La medida fue adoptada por la titular de la UFIJ Nº 7 y contempla, además, una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Se trata de Luciano Oscar Durán, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, quien había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía.

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Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15, mientras el acusado recuperó la libertad, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.