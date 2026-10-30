Entraron a robar en ABSA y los atraparon con un importante botín informático

Dos hombres fueron aprehendidos este viernes al mediodía luego de ser sorprendidos con numerosas piezas de computación que habrían sido sustraídas de un predio de la empresa, ubicado en inmediaciones de Pringles y Baigorria, en el barrio Bella Vista.

Los sospechosos, identificados como Oscar Francisco Campos, de 56 años, y Jonathan Darío Silva (24), fueron interceptados en inmediaciones de 14 de Julio y Estación Algarrobo. Al requisar sus pertenencias, los uniformados encontraron numerosos elementos informáticos.

El procedimiento se inició alrededor de las 13.20, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre el ingreso de dos personas a uno de los depósitos de ABSA.

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Tras recibir las indicaciones del sereno, efectivos de la Policía Local realizaron un rastrillaje por la zona.

Entre los objetos secuestrados había diez fuentes de alimentación, tres discos rígidos, cables, conectores y disipadores de aluminio, además de herramientas y otros elementos que corresponderían a la empresa.

Ambos hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.