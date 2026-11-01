Trágico accidente en la Ruta 51: un automovilista murió tras el choque frontal con un camión

Un automovilista falleció este domingo como consecuencia de las heridas sufridas tras el choque con un camión en el kilómetro 712 de la Ruta 51, en cercanía a la zona de los molinos, informaron fuentes policiales.

El trágico accidente se produjo cuando un Ford Cargo 1730 con semirremolque que se dirigía en dirección a Bahía Blanca -conducido por Carlos Ismael Hidalgo, de 60 años- impactó de frente contra un Ford Escort Ghia, manejado por Enzo Gastón Medrano, de 20 años, quien se trasladaba en sentido hacia Buenos Aires.

Según el reporte, el chofer del camión indicó que el auto habría invadido su carril de circulación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La subcomisaría de Cabildo instruyó actuaciones caratuladas como "Homicidio culposo" mientras se investigan las causas del choque.