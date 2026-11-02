Una bahiense fue condecorada por su recorrido y aporte al sector energético argentino

Victoria Álvarez Fortunato Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

La abogada bahiense Guillermina Cinti recibió un reconocimiento nacional por sus tres décadas de trabajo en el sector energético.

Fue distinguida con el Premio Bachofen-Ghirelli “Mujeres destacadas de la energía” 2026, en la categoría Trayectoria Inspiradora, que busca poner en valor el aporte de las mujeres al desarrollo de la actividad eléctrica en la Argentina.

El reconocimiento llegó después de un recorrido profesional que comenzó casi por casualidad, poco después de recibirse de abogada, y que la llevó a desempeñarse en distintas áreas vinculadas con los servicios públicos y la regulación en la provincia de Buenos Aires.

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“La verdad que el reconocimiento me llenó de emoción, de alegría”, contó Cinti, quien actualmente se desempeña como directora provincial de Regulación de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

La distinción se entregó en el marco del Congreso Internacional de Distribución Eléctrica (CIDEL Argentina 2026) y es impulsada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) y la Usina para el Desarrollo Energético Argentino (UDEA).

En diálogo con La Nueva., Cinti explicó que el premio busca visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector. “Es una propuesta de reconocimiento a las mujeres que nos dedicamos a la energía”, señaló sobre la iniciativa, cuya primera edición se realizó en 2024.

En esta segunda convocatoria, la profesional decidió postularse en función de su trayectoria, aunque era consciente de que la selección no estaba garantizada, ya que competía con mujeres de distintos puntos del país.

“Me postulé a Trayectoria Inspiradora porque justo este año, en septiembre, alcancé los 30 años dedicados a la energía eléctrica”, explicó. La noticia de que había sido elegida llegó por correo electrónico y, según recordó, le provocó una gran emoción.

De una oportunidad laboral a 30 años en el sector

La historia profesional de Cinti en el mundo energético comenzó en 1996, poco después de graduarse en Derecho. Mientras realizaba una pasantía en la Facultad de Derecho, se enteró de que la Empresa Social de Energía Eléctrica buscaba abogados que se hubieran recibido durante el año anterior.

Se presentó, tuvo una entrevista y consiguió el puesto. Así, el Día de la Primavera de aquel año marcó el comienzo de una carrera que se extendería durante tres décadas.

“Yo fui en ese listado, me tomaron la entrevista y entré. Así que para el Día de la Primavera de 1996 comencé a trabajar ahí”, recordó.

Lo que inicialmente fue una oportunidad laboral terminó definiendo buena parte de su recorrido profesional. Con el paso de los años, amplió su experiencia hacia otras áreas de los servicios públicos, entre ellas el agua y el saneamiento, y asumió distintas responsabilidades vinculadas con la regulación provincial.

“Las vueltas de la vida hicieron que me dedicara a la energía, también al sector de agua y saneamiento, a otros servicios públicos y a todo lo regulatorio en la provincia de Buenos Aires”, relató.

Desde entonces, trabajó en diferentes cargos y gestiones hasta llegar a la Dirección Provincial de Regulación, función que desempeña actualmente dentro de la administración bonaerense.

Aunque se mudó a La Plata para estudiar y finalmente se radicó allí, Cinti mantiene su vínculo con Bahía Blanca. Al comenzar su testimonio, hizo referencia a sus raíces y a su identidad local: “Como buena bahiense que soy”, expresó al recordar que se había trasladado para estudiar y que, con el tiempo, las circunstancias de la vida hicieron que se quedara en la capital provincial.

Pero, además de su trabajo en la administración bonaerense, Cinti desarrolla una tarea vinculada con la formación de profesionales del sector energético.

Es directora de la Diplomatura en Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, una propuesta del Instituto de Energía bonaerense que se lleva adelante junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional San Nicolás.

De esta manera, su trayectoria combina la gestión estatal con la formación especializada. A su labor en materia de regulación se suma la tarea de compartir conocimientos y contribuir a la preparación de profesionales para los desafíos de la actividad energética.

El premio recibido en CIDEL Argentina 2026 reconoce ese recorrido y la experiencia acumulada durante sus 30 años de trabajo en distintas áreas del sector.

Un premio que homenajea a dos pioneras

El Premio Bachofen-Ghirelli lleva los nombres de Elisa Bachofen y Beatriz Ghirelli, dos ingenieras que abrieron camino para las mujeres en la ingeniería argentina.

Bachofen fue la primera ingeniera argentina y latinoamericana. Se graduó de ingeniera civil en la Universidad de Buenos Aires en 1917 y desarrolló una carrera que incluyó su trabajo en la Dirección de Puentes y Caminos, la presentación de patentes de máquinas agrícolas y la participación en espacios profesionales y científicos. También se destacó por su compromiso con los derechos de las mujeres y la mejora de sus condiciones laborales.

Ghirelli, por su parte, fue la primera ingeniera egresada de la Universidad Nacional de La Plata, en 1938, con el título de ingeniera mecánica electricista. Se destacó por su labor en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y por impulsar la creación de instituciones de normalización técnica en América Latina.

En homenaje a ambas pioneras, el premio busca reconocer a mujeres que se destacan por sus aportes al sector eléctrico y promover una mayor participación femenina en la actividad. Sus categorías contemplan la innovación, la diversidad y la inclusión, la sostenibilidad y la trayectoria inspiradora.

En la edición 2026 también fueron distinguidas María Alejandra Schegnfet, Erica Fabroni, María Eugenia Grimalt y Andrea Heins.