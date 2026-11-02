Arrancó el Cyber Monday: tres días de descuentos masivos, cuotas y más de 15.000 promociones

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes en todo el país con una oferta que supera las 15.000 promociones y la participación de cerca de 800 compañías de distintos sectores.

La campaña de rebajas online se mantendrá activa durante 72 horas —hasta el miércoles 4 de noviembre— con opciones de financiamiento y rebajas en rubros como alimentos, tecnología, indumentaria, artículos del hogar y pasajes turísticos.

La propuesta, coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuenta con una fuerte impronta de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.

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De acuerdo con las estimaciones del sector, la concentración de demanda durante estas tres jornadas suele equiparar el volumen transaccional de tres semanas de ventas ordinarias.

Modalidades de búsqueda y herramientas interactivas

La plataforma oficial dispuso de segmentos temáticos y herramientas específicas para orientar al consumidor:

Segmentación comercial: apartados dedicados a tecnología, equipamiento para el hogar, indumentaria, supermercados, turismo, cuidado personal, deportes, automotriz y servicios.

Formatos de rebaja por tiempo limitado: secciones especiales bajo esquemas como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Mega BOOM y selecciones de productos destacados.

Mecanismos de comparación: filtros interactivos para ordenar artículos por valor, esquemas de 2x1 o 3x2 y opciones de financiamiento a tasa cero.

Asistencia digital: la integración del bot "Cybot", un desarrollo basado en inteligencia artificial pensado para recomendar productos y orientar la búsqueda de marcas.

svFiltro de medios de cobro: opción para comparar promociones específicas según la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

El rubro con más descuentos

El turístico concentra una de las mayores expectativas de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas del sector habilitaron esquemas de hasta 18 cuotas sin interés en destinos de cabotaje, planes de pago para paquetes hacia el exterior con cronogramas extendidos a 2027, reducciones tarifarias de hasta el 20% para el mercado brasileño y beneficios de hasta el 30% en pasajes de ómnibus de larga distancia.

Las entidades bancarias desplegaron acuerdos puntuales: alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en electrónica, línea blanca y artículos del hogar, junto a reintegros del 30% en comercios seleccionados. (NA)