De un trasplante de córneas a cuatro medallas de oro: la historia de Valeria Sardi

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

A más de dos décadas de haber atravesado dos trasplantes de córneas que le permitieron recuperar la visión, María Valeria Sardi sigue encontrando nuevos motivos para celebrar la vida. Esta vez, la alegría llegó desde Uruguay, donde participó de los Juegos Panamericanos de Deportistas Trasplantados y consiguió cuatro medallas de oro.

La tucumana, hija de un bahiense, integra la selección argentina de deportistas trasplantados. En esta competencia obtuvo el primer puesto en las pruebas de natación de 100 metros crol, pecho y espalda. También se consagró en los 5 kilómetros de carrera, una disciplina que decidió incorporar y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su participación.

"Sabía que alguna vez iba a ir a nadar a otro país, porque lo tenía planeado, pero el plus fue correr. Me anoté para correr los 5K y fue la frutilla del postre. Fue muy hermoso", contó.

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La experiencia tuvo, además, un valor que fue más allá de lo deportivo. El encuentro permitió compartir actividades con representantes de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay y Argentina. También participó una médica que llegó desde España para brindar una charla y luego se integró a las distintas propuestas.

5 km.

"Fue una experiencia genial. Muy enriquecedora y emotiva. Fue muy hermoso. Fue algo inolvidable", recordó.

Meses de preparación

Detrás de los resultados hubo una preparación que comenzó mucho antes de viajar. Desde marzo, Valeria se dedicó a entrenar para llegar en buenas condiciones y estar a la altura de un acontecimiento que esperaba con mucha ilusión.

Su historia personal ya había tenido un capítulo de enorme transformación. A los 22 años descubrió que padecía queratocono, una enfermedad que provoca una deformación progresiva de la córnea y deteriora la visión. En 2003 recibió el primer trasplante de córnea y, dos años después, el segundo. Ambos procedimientos le permitieron recuperar la visión.

En junio de 2025, en una entrevista con La Nueva, contó cómo había atravesado aquel proceso y de qué manera decidió convertir su experiencia en un mensaje de esperanza. También habló de la importancia de la donación de órganos y tejidos.

"Las segundas oportunidades en todo siempre son buenas. Siempre tengo muchas oportunidades de vida", expresó ahora, al recordar lo que significó esta nueva experiencia deportiva.

Un nuevo desafío en el horizonte

Valeria ya piensa en lo que viene. Los próximos Juegos de Deportistas Trasplantados se realizarán en abril de 2027, en Brasil, y serán una nueva oportunidad para reencontrarse con deportistas de distintos lugares y seguir compitiendo.

"Será otro nuevo desafío, pero esto me hace enormemente feliz. Fue algo inolvidable", resumió.

Argentina logró 35 medallas.

Cuatro medallas de oro, meses de preparación y una experiencia compartida con deportistas de distintos países forman parte de este nuevo capítulo de su historia. Una historia que comenzó con la posibilidad de volver a ver y que hoy sigue sumando metas, encuentros y motivos para apostar a la vida.