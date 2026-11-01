Comienza el juicio contra la Toretto: del dolor de la familia de Walter Armand a la ansiedad de Alvite

El juicio oral contra Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, comienza este lunes donde será juzgada por la muerte del motociclista Walter Armand en abril de 2024. En el debate también se sentará en el banquillo de los acusados su amiga Valentina Velázquez, quien está imputada por su participación en la picada mortal.

Las audiencias serán durante toda esa semana: 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre a partir de las 09, en el Tribunal en lo Criminal Nº2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57.

Se estima que durante el desarrollo del juicio declararán cerca de 100 testigos, previstos por la querella, fiscalía y defensa.

La querella está a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, mientras que la defensa de Alvite estará a cargo de los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo , y la de Velázquez estará a cargo de la defensora oficial Raquel Ponzinibio. En cuanto a la Fiscalía, será representada por el fiscal Martín Chiorazzi.

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Felicitas se encuentra acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión. Respecto a su amiga, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria.

Este medio dialogó con Milton Armand, hermano de la víctima, quien expresó: "Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso".

"Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica", expuso.

Por último, manifestó: "Ojalá los jueces den una prueba de lo que la sociedad espera de ellos y no que una persona que mató con alevosía y queriendo tapar todo esté como si nada en su casa".

A su vez, NA conversó con el defensor Flavio Gliemmo horas antes del comienzo del juicio y destacó que la joven acusada se encuentra "ansiosa", a la espera de saber qué dicta el tribunal. (NA)