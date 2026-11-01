El Niño condiciona las reservas para el verano en la Costa Atlántica

“El día que sale el sol, el teléfono estalla”. Así describen los operadores turísticos de Mar del Plata una tendencia que refleja cómo el clima condiciona las escapadas a la Costa Atlántica. En medio de las lluvias frecuentes, las consultas se disparan cuando mejora el tiempo, pero las reservas se definen sobre la fecha. La preocupación del sector es que este escenario se prolongue durante la temporada de verano 2027 por el fenómeno de El Niño, en un contexto en el que los turistas también evalúan los costos antes de elegir dónde pasar sus vacaciones.

La frase surgió durante las reuniones semanales que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUR) mantiene con los empresarios del sector. Su vicepresidenta, Johanna Panebianco, explicó que el clima cobra especial importancia entre quienes organizan escapadas cortas y que la incertidumbre podría postergar todavía más las reservas para el verano.

“Se va a afianzar la decisión de último momento. Esto no hace más que profundizar esta forma de consumir en la inmediatez”, señaló Panebianco.

Carlos Núñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Agencias de Viaje (FACVE), coincidió en que las condiciones climáticas pueden acortar los tiempos de planificación. “En destinos tradicionales como la Costa Argentina y otros puntos del país, las variaciones climáticas atípicas tienden a disminuir la ventana de compra anticipada, impulsando decisiones de viaje de último momento en función de los pronósticos meteorológicos de corto plazo”, señaló.

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Así, la temporada alta para la Costa Atlántica empieza a tomar forma en un escenario de incertidumbre, en el que las decisiones de viaje se concentran cada vez más cerca de la fecha de salida.

Qué influencia puede tener El Niño en las vacaciones

Aunque existe preocupación por las condiciones climáticas, las agencias todavía no detectan modificaciones significativas en las decisiones de los viajeros. Almundo no detectó un crecimiento en las cancelaciones y los pedidos de cambios se mantuvieron en niveles mínimos durante las últimas seis semanas, sin diferencias relevantes frente al mismo período de 2025.

Andrés Deyá, expresidente de Faevyt, señaló que existe “una gran preocupación en el sector turístico por El Niño, tanto en la costa como en todo lo que es litoral, que ya empezó a sufrir las consecuencias” y consideró que los viajeros podrían esperar hasta último momento para evaluar el pronóstico.

En la misma línea, Aldo Elías, expresidente de la Cámara Argentina de Turismo y vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, consideró que las condiciones meteorológicas podrían influir en la elección de los destinos. “Los que son del team playa difícilmente cambien, pero si el clima se confirma tan complicado como dicen, quizás terminen eligiendo otros destinos”, sostuvo.

En Mar del Plata, la estrategia apunta a reducir la dependencia del buen tiempo. Panebianco explicó que la ciudad consolidó una oferta de gastronomía, teatro, fiestas, parques y sierras, además de las playas. También destacó la apuesta por la nocturnidad y la llegada de DJ desde el 2 de enero. Además, detalló que la ciudad trabaja en medidas preventivas y en la coordinación de los organismos de emergencia ante posibles contingencias climáticas. Pese a la incertidumbre, sostuvo que esperan que el verano se desarrolle con normalidad.

El factor económico también pesa

Desde la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires señalaron que los turistas suelen definir sus vacaciones con menos anticipación que años anteriores, pero remarcaron que el principal condicionante sigue siendo económico, especialmente por la competencia de los precios de los países vecinos. Respecto del fenómeno climático, consideraron que podría convertirse en otro factor de decisión si mantiene su intensidad.

Marcelo Molas, agente del sector, aseguró que hasta ahora existe un “bajísimo nivel de consultas y menos aún de ventas” y, según explicó, todavía son pocos los operadores que avanzaron con sus programas para el verano y no todos los destinos de la costa están disponibles. Incluso las propuestas para el sur de Brasil registran escasas consultas y ventas casi nulas.

Elías coincidió en que las perspectivas no son favorables. “Si se viene decidiendo a último momento casi por amplia mayoría, creemos que ahora va a ser por unanimidad la decisión final”, sostuvo.

Las búsquedas crecen, pero las decisiones se postergan

Pese a la cautela de los operadores, los datos de las plataformas muestran que los destinos tradicionales mantienen el interés de los viajeros.

“Los argentinos siguen eligiendo el país para sus vacaciones de verano: vemos un interés sostenido y creciente por clásicos como Mar del Plata, Carlos Paz y Bariloche”, destacó Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking para la Argentina.

Según los datos de la plataforma, las búsquedas de alojamiento en Mar del Plata para el verano 2027 aumentaron 14,7% respecto del mismo período del año anterior, mientras que Villa Gesell registró una caída del 2,3%. En Mar del Plata, el mayor crecimiento se observó entre quienes viajan solos (53,6%) y las familias (18,9%).

En Despegar, las operaciones muestran otro comportamiento. “Se destaca una marcada búsqueda de previsibilidad”, señaló Paula Cristi, gerenta general para Argentina y Uruguay. También indicó que las reservas se realizan con un promedio de 58 días de anticipación y que el 75% de las operaciones nacionales se paga con tarjeta de crédito en cuotas, una herramienta para fijar precios. (con información de TN)