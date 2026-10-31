Murió Marcela Giorgi: una histórica voz de la radio argentina

La locutora y periodista Marcela Giorgi murió a los 61 años y dejó una huella imborrable como una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional; construyó una extensa trayectoria y compartió micrófonos con algunas de las figuras más destacadas del periodismo argentino.

Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Luego de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre, que confirmó el lamentable deceso al aire.

Desde la emisora, la conductora Adriana Verón, con la voz desbordada por la emoción, informó: "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día".

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Uno de los momentos destacados de su recorrido fue su participación en "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, ciclo con el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó junto a referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, y acompañó durante varios años al periodista Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde combinó información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos.

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi definió su papel en el programa de Leuco con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", en referencia a su participación en los comentarios deportivos y al intercambio con el conductor.

Fanática de Independiente, también manifestó su pasión por la música y el fútbol, dos intereses que atravesaron su trabajo frente al micrófono. En los últimos años continuó vinculada a Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el que fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina. (N/A)