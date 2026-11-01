Eduardo Costantini recibió la Medalla Sorolla en Nueva York por su aporte al arte latinoamericano

El empresario y coleccionista argentino Eduardo Costantini, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), recibió en Nueva York la Medalla Sorolla, una distinción que otorga la Hispanic Society Museum & Library a personalidades destacadas por sus contribuciones al arte y la cultura hispanos.

La ceremonia se realizó el jueves 29 de octubre en The Metropolitan Club, durante la gala anual de la institución estadounidense, que también homenajeó a los músicos y productores Gloria y Emilio Estefan y recordó el legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta.

El reconocimiento llega en un año significativo para el Malba, que celebra su 25° aniversario con una serie de anuncios destinados a ampliar su patrimonio y fortalecer su proyección internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las principales iniciativas figura la ampliación del museo bajo la Plaza Perú, un proyecto del estudio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo que duplicará la superficie de exhibición y cuya inauguración está prevista para fines de 2029 o comienzos de 2030.

Costantini también anunció la donación de la Colección Daros Latinamerica, integrada por 1.232 obras de 117 artistas contemporáneos latinoamericanos, y de otras 17 piezas de su colección personal, entre ellas trabajos de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Wifredo Lam.

A estas incorporaciones se suma la creación del Malba Art Trust, un fondo con un capital inicial de 50 millones de dólares destinado a garantizar la continuidad de la institución.

La Medalla Sorolla se incorpora a una trayectoria de reconocimientos que incluye el Premio Arteba al coleccionismo, el Premio Internacional de Mecenazgo recibido en Madrid en 2025 y la declaración como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación Argentina.

Fundada en 1904 por Archer M. Huntington, la Hispanic Society conserva más de medio millón de objetos vinculados con el patrimonio artístico y cultural de España, Portugal, América Latina y Filipinas.

Ambas instituciones anunciaron además una colaboración para extender a Nueva York la Residencia de Escritores Malba. La iniciativa permitirá que un poeta de habla hispana o portuguesa realice una estadía de una semana en esa ciudad durante 2027. (NA)