“VUELOS”, el primer libro de Elba Tablar: poemas y cuentos escritos desde el corazón

Elba Tablar, a quien sus personas más cercanas conocen como Nenucha, se prepara para dar un paso muy especial: presentar VUELOS, su primer libro, una obra que reúne poemas y cuentos y que, según sus propias palabras, nació desde el corazón.

Detrás de esta publicación hay un recorrido de dieciséis años en el Taller Literario de Elsa Calzetta, a quien reconoce como su maestra y mentora.

“Elsa me enseñó y me sigue enseñando a escribir. Es mi mentora y quien me alienta a dar el gran salto de publicar”, expresó Tablar al hablar de este momento tan significativo.

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La presentación de VUELOS será el viernes 6 de noviembre, a las 19, en el Colegio de Abogados, ubicado en Sarmiento 54.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y será una oportunidad para compartir con el público el resultado de años de trabajo, aprendizaje y pasión por la escritura.