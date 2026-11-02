Cuatro jóvenes detenidos por tenencia de arma de fuego y resistencia a la autoridad

Durante la madrugada de hoy, personal del Cuerpo Motorizado de la UPPL aprehendió a cuatro jóvenes en la intersección de 17 de Mayo y Santa Cruz, tras un alerta al 911.

Según se informó, uno de ellos, Agustín Alejandro Medici (19), al ser identificado descartó un revólver calibre .32 largo, con dos municiones intactas en el tambor, y una navaja.

En tanto, los otros tres jóvenes, Jeremías Agustín Vega (19), Leandro Abel Banegas (28) y Daniel Exequiel Hermosilla (26), se negaron a identificarse y opusieron resistencia al accionar policial.

El arma y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional en turno. Las actuaciones se llevan adelante en la Comisaría Quinta.