Otra vez sin agua o baja presión en gran parte de Bahía durante 60 horas por trabajos programados

Aguas Bonaerenses informa que en el transcurso de esta semana se han programado tareas como parte del avance de obras para la mejora del servicio de agua que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

El próximo miércoles, a partir de las 00:00 horas, se iniciarán los trabajos de envainado del acueducto de 820 milímetros en la calle Brandsen entre Dorrego y San Martín. Esto afectará el suministro de agua por un lapso estimado en 60 horas (toda la jornada del miércoles, jueves y hasta el viernes al mediodía) generando baja presión y posible falta de agua en algunos puntos de la red del centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso sólo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

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Este martes se realizarán trabajos en Villa Mitre

Por otra parte, mañana, martes 3, se realizarán recambios de cañerías en la intersección de las calles Drago y Chubut; y en Sócrates y Washington, que afectarán el suministro de agua durante su ejecución en el cuadrante comprendido por las calles Balboa, Remedios de Escalada, Luis María Drago y Agustín de Arrieta.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.