Gremialista baleado: el sindicalismo mostró indignación por la "doble vara" judicial en Bahía

Pérez se mostró indignado durante la manifestación de esta mañana. (Fotos: Rodrigo García-LN.)

La liberación inicial del acusado de balear al dirigente sindical Luis Pérez y su nuevo arresto después del anuncio de la movilización gremial de esta mañana, generaron fuertes críticas del sindicalismo bahiense a la Fiscalía, a raíz de supuestas deficiencias en la investigación del hecho.

Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento local, expresó su indignación al enterarse de que el viernes Luciano Oscar Durand, imputado de dispararle y herirlo, había sido liberado por falta de pruebas.

"Llamó mucho la atención porque yo estuve en mi casa encerrado bajo cuatro llaves y este individuo (por Durand) en la casa tomando mate. Me parece que la justicia está fallando ahí", se quejó la víctima.

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El dirigente gremial indicó que la Policía había recolectado elementos de prueba clave luego del ataque.

"Sentí bronca porque la Policía vino a mi casa y me dijo 'quédese tranquilo; ya lo encontramos y lo agarramos'. Las cámaras de mi domicilio lo enfocaron y las cámaras de la ciudad lo siguieron hasta la puerta de la casa. La moto la tiró al piso cuando me baleó, dejó pedazos de la moto y la Policía los recogió", declaró el baleado en una rodilla.

Pérez cuestionó con dureza el argumento de la fiscal de la causa, Marina Lara, para liberar inicialmente a Durand.

"La fiscal lo liberó por falta de evidencia. ¿Qué quería, que me matara para que hubiera evidencia?. Me parece que en este caso la Justicia se equivocó", opinó.

Una "doble vara" judicial

Durante su presencia en Fiscalía, Pérez comparó el trato recibido por los dirigentes gremiales con la impunidad inicial de su agresor.

"Parece que nos están persiguiendo a los gremialistas y nos están baleando. Lo que hicieron no tiene punto de comparación porque yo estaba declarando en fiscalía cuando este hombre estaba suelto. Y a un compañero de Empleados de Comercio (por Claudio Montiel), porque llegó con un cono, lo metieron un mes en la cárcel".

Luis Pérez recibe el saludo de Claudio Montiel.

Frente a esta aparente disparidad de criterios, el dirigente sintetizó: "En Bahía Blanca, la Justicia está trabajando mal", sostuvo Pérez.

"Mala praxis"

Raúl Oviedo, secretario general de la delegación bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT), aclaró que el reclamo de hoy apuntó al desempeño de los funcionarios a cargo de la causa.

"No vamos a cuestionar a la Justicia porque estamos bajo sus órdenes, pero cuestionamos el accionar de quienes deben impartir Justicia porque evidentemente es una cuestión de ideología o de mala praxis, siempre en contra de los trabajadores", reflexionó Oviedo.

Agregó que el anuncio de la movilización fue determinante para que posteriormente la Fiscalía dejara sin efecto la liberación de Durand.

"Era de manual que cuando empezamos a transmitir que íbamos a hacer la marcha, rápidamente salieron a recapturar al agresor del compañero Pérez", señaló el dirigente sindical.

Oviedo advirtió sobre la importancia de la respuesta gremial frente a este tipo de resoluciones.

"Sin duda que si no hacíamos nada, esto iba a ser quizás un efecto dominó. Este movimiento que está ahora del pueblo trabajador es justamente por esa mala praxis judicial", finalizó el entrevistado durante la manifestación de esta mañana.