Accidente en pleno centro: se quedó dormido, chocó dos autos estacionados y terminó volcando
El incidente se produjo cerca de las 15 en calle Sarmiento al 300. No hubo heridos.
Un automóvil volcó esta tarde en calle Sarmiento al 300 luego de que su conductor se quedara dormido al volante y embistiera a dos vehículos que se encontraban estacionados.
El conductor -identificado como Denis Iván Ferreyra Cortina, de 31 años- pudo salir del habitáculo del Peugeot 207 por sus propios medios y fue atendido sin necesidad de traslado en ambulancia.
Según informaron fuentes policiales, los dos autos chocados fueron un Fiat Toro y un Fiat Siena.
El test de alcoholemia realizado a Ferreyra Cortina arrojó resultados negativos.
En el lugar trabajaron Policía, Defensa Civil y Tránsito Urbano.
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