Accidente en pleno centro: se quedó dormido, chocó dos autos estacionados y terminó volcando

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Un automóvil volcó esta tarde en calle Sarmiento al 300 luego de que su conductor se quedara dormido al volante y embistiera a dos vehículos que se encontraban estacionados.

El conductor -identificado como Denis Iván Ferreyra Cortina, de 31 años- pudo salir del habitáculo del Peugeot 207 por sus propios medios y fue atendido sin necesidad de traslado en ambulancia.

Según informaron fuentes policiales, los dos autos chocados fueron un Fiat Toro y un Fiat Siena.

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El test de alcoholemia realizado a Ferreyra Cortina arrojó resultados negativos.

En el lugar trabajaron Policía, Defensa Civil y Tránsito Urbano.

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