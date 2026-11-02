“¡Nos vamos a estrellar!”: el dramático mensaje de los pilotos antes del accidente en Florida

Un total de nueve personas murieron el domingo luego de que el jet privado en el que viajaban se estrellara en un barrio residencial de Florida, Estados Unidos.

A las 12:50, hora del este, un avión Learjet 60 se estrelló en un barrio cerca de Cresthaven, Florida, publicó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, en su cuenta de X: "Las nueve personas a bordo murieron".

El avión partió de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas, añadió el funcionario y se refirió al accidente como una "horrible tragedia".

Además, Duffy informó que la Administración Federal de Aviación enviará un equipo al lugar de los hechos para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

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Asimismo, aún se desconoce si alguien resultó herido en tierra.

El dramático mensaje de los pilotos

Minutos antes del accidente, el piloto reportó acumulación de hielo en el avión y turbulencia moderada, según se puede escuchar en una grabación de las comunicaciones con los controladores aéreos captada por LiveATC.net.

“Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada”, informó uno de los pilotos.

En ese marco, la situación empeoró: la tripulación detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas.

Apenas instantes más tarde los pilotos reportaron una emergencia y el avión cayó alrededor de 8,2 kilómetros en un minuto.

“Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, alertó uno de los pilotos a los controladores aéreos para luego comunicar “una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto”.

La llamada finaliza con gritos y la dramática frase: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.

Medios locales indicaron que hubo tormentas dispersas en la zona en el momento del accidente y el avión atravesó una fuerte celda de tormenta unos minutos antes de comenzar el descenso. (NA)