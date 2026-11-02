La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional a partir de 2028

El Gobierno incorporará la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero de 2028, con el objetivo de reducir la cantidad de aplicaciones durante los primeros meses de vida y simplificar el esquema de inmunización infantil.

La nueva vacuna reemplazará a las actuales quíntuple y antipoliomielítica, ya que reúne en una sola aplicación sus componentes y protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones graves por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

La actualización alcanzará a los chicos que nazcan desde el 1° de enero de 2028, mientras que quienes hayan comenzado el esquema vigente deberán completarlo tal como está establecido actualmente, sin modificar las dosis que ya recibieron, informó el Ministerio de Salud y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Según se informó, la medida busca mejorar las coberturas y el cumplimiento oportuno de los esquemas de vacunación, además de reducir las molestias para los niños y facilitar el seguimiento para las familias y los equipos de salud.

Desde el Gobierno remarcaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son seguras y eficaces para prevenir enfermedades. (NA)