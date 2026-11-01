Impresionante accidente en Palm Beach: un avión impactó contra una casa

Un avión privado se estrelló en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, y provocó la destrucción total de una casa rodante a causa del fuego y dejó escombros esparcidos, además de líneas eléctricas caídas en toda la zona.

Minutos después del siniestro, que ocurrió cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, se implantó un importante operativo de emergencia, en la zona de Greenacres, a las afueras de Palm Springs.

Los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, que procedía de Austin, Texas y, de acuerdo a lo informado, la aeronave habría sufrido un descenso extremadamente rápido con un impacto directo que derribó cables del tendido eléctrico, lo que generó una explosión que destruyó un motorhome.

Según trascendidos, el accidente habría dejado víctimas fatales, aunque los detalles sobre el número exacto de ocupantes y posibles afectados en tierra siguen bajo investigación, con información de identidades a confirmar.

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Los bomberos de Palm Beach y los efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar de la tragedia para controlar los focos de incendio, asegurar las líneas de alta tensión caídas e iniciar las investigaciones sobre las fallas mecánicas que provocaron la caída del avión.

Para que las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se lleven a cabo y puedan determinar de forma oficial las causas probables de un accidente aéreo, deben pasar varios meses.

Durante las próximas semanas se publicará un informe preliminar con los hechos iniciales, pero el dictamen definitivo tardará en emitirse y podría pasar hasta un año. (con información de NA)